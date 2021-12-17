Украинские банки достойно переживают коронакризис

09:49 07 Август Киев, Украина

Мировая экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19 и стала неблагонадежной во многих сферах. Однако при этом украинские банки не только не закрываются, но и качественно выполняют свою работу, предлагаю населению и бизнесу кредиты и займы.

Банковская система Украины достойно выдерживает коронакризис благодаря тем реформам, которые последние годы проводились Национальным банком. Такое мнение выразил экс-и.о министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта во время онлайн-пресс-конференции в рамках проекта COVID-19 Hub, организованного "Thomson Reuters Foundation".

"На момент карантина Украина уже 5 лет пребывала в программе МВФ, и реформы, направленные на макроэкономическую стабилизацию, проводились. Нам это сильно помогло сейчас", - сказал он.

Эксперт отмечает, что это первый кризис с 2009 года, когда в Украине не было обвала банков, не наблюдалась резкая инфляция и не упал курс гривны.

"В каждый кризис начинают сыпаться банки. Сейчас этого не было. По цифрам 1-го квартала 2020 года мы упали меньше, чем Китай и Германия. Мы упали примерно на 1% ВВП. Это нетипично для Украины, так как мы всегда были традиционно слабым звеном для европейских экономик. В этот кризис мы зашли в достаточно неплохом макроэкономическом состоянии", - считает Павел Кухта.

По состоянию на 3 августа, потребительская инфляция составляет 2,4% (при прогнозе Кабмина в 11,6% до конца года), официальный курс доллара – 27,68 (прогноз правительства – 29,5), а международные резервы Украины - 28,5 млрд долларов, что является абсолютным рекордом за последние пять лет.