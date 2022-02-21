Украинские аграрии увеличили спрос на минеральные удобрения

Несмотря на то, что Украина наращивает запасы минеральных удобрений для проведения аграриями весенне-полевых работ, их уровень обеспечения по-прежнему остается низким. Показатели 2021 и 2022 годов значительно разнятся.
В Министерстве аграрной политики и продовольствия объяснили причину, по которой достичь необходимого уровня пока не удается.
В настоящий момент украинские аграрии обеспечены на 36% минеральными удобрениями, предназначенными для предстоящих полевых работ. В 2021 году к этому же времени уровень запасов составлял 41%.
В ведомстве объясняют такой разрыв тем, что в текущем году зафиксирован рост объемов заявок на удобрения на 13,4% или до 909,4 тысяч тонн. В 2021 году – 801,9 тысяч тонн. В Минагрополитики добавляют, что на самом деле разница имеющихся объемов удобрений в стране по факту небольшая: в 2021 году на текущие даты запасы составляли на всего 0,3% меньше — 329,7 тысяч тонн, а в 2022 – 330,8 тысяч тонн.
В Министерстве аграрной политики и продовольствия объяснили причину, по которой достичь необходимого уровня пока не удается.
В настоящий момент украинские аграрии обеспечены на 36% минеральными удобрениями, предназначенными для предстоящих полевых работ. В 2021 году к этому же времени уровень запасов составлял 41%.
В ведомстве объясняют такой разрыв тем, что в текущем году зафиксирован рост объемов заявок на удобрения на 13,4% или до 909,4 тысяч тонн. В 2021 году – 801,9 тысяч тонн. В Минагрополитики добавляют, что на самом деле разница имеющихся объемов удобрений в стране по факту небольшая: в 2021 году на текущие даты запасы составляли на всего 0,3% меньше — 329,7 тысяч тонн, а в 2022 – 330,8 тысяч тонн.
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