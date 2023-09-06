Украинские аграрии не планируют уменьшать посевные площади в 2024 году

Подавляющее большинство аграриев Украины не планируют существенно менять посевные площади под озимыми культурами по сравнению с прошлым сезоном. В частности, почти половина фермеров (45%) не планируют существенно сокращать посевные площади озимых культур. При этом 38% опрошенных предпринимателей могут увеличить посевную площадь. Еще 14% аграриев отметили, что в этом году не будут сеять озимые.
Таковы результаты опроса планов и подготовки сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании озимых под урожай 2024 года, который проводил Минагрополитики, сообщает пресс-служба министерства.
В ведомстве отметили, что такое соотношение в целом соответствует аграрной практике в Украине, где ежегодно до 20% сельскохозяйственных производителей не участвуют в севе озимых культур.
Как свидетельствуют данные опроса, структура озимых культур может претерпеть изменения. В частности, предприятия сократят долю пшеницы и ячменя, но увеличат посевные площади под озимый рапс. В общей сложности посевные площади под озимыми культурами могут увеличиться на 0,5 млн га или на 8% по сравнению с прошлым сезоном. Ключевым фактором расширения посевных площадей остается рапс, посевы под ним могут увеличиться почти на 40% до рекордных 1,9 млн га.
В то же время, ключевыми вызовами влияния на посевную кампанию остаются дефицит финансовых ресурсов и низкая ликвидность аграрного сектора. Основной проблемой большинство производителей называют неопределенность в отношении рыночных перспектив – это более трети респондентов. Кроме того, четверть участников опроса отметили, что снижение экономической мотивации также негативно отразилось на их ожиданиях по посевным и будущему урожаю озимых культур.
Также опрос показал, что вопрос применения удобрений остается одним из наиболее чувствительных для аграриев. Применять его в полном объеме готовы крупные и средние производители. В частности, уровень внесения удобрений ожидается на уровне вдвое меньше агрономической потребности (47%). Уровень ожидаемого применения средств защиты растений под урожай озимых в 2024 прогнозируется на уровне 56% от потребности. Только 10% опрошенных готовы применять удобрения на уровне 100% от потребности, средства защиты растений – на 18%.
Что касается обеспеченности топливом и семенами, то здесь схожи тенденции. Высокую оценку уровня обеспечения топливом и семенами дают крупные и средние производители. Пока средний уровень обеспечения топливом оценивается в 53%, семенами — 60%.
Опрос проведен Министерством аграрной политики и продовольствия Украины в рамках подготовки к осенней посевной кампании под урожай 2024 с 7 по 14 августа 2023 года. В опросе приняли участие 2403 респондента, из которых 2070 (86%) предоставили развернутую информацию о собственных планах к посевной кампании озимых культур.
Таковы результаты опроса планов и подготовки сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании озимых под урожай 2024 года, который проводил Минагрополитики, сообщает пресс-служба министерства.
В ведомстве отметили, что такое соотношение в целом соответствует аграрной практике в Украине, где ежегодно до 20% сельскохозяйственных производителей не участвуют в севе озимых культур.
Как свидетельствуют данные опроса, структура озимых культур может претерпеть изменения. В частности, предприятия сократят долю пшеницы и ячменя, но увеличат посевные площади под озимый рапс. В общей сложности посевные площади под озимыми культурами могут увеличиться на 0,5 млн га или на 8% по сравнению с прошлым сезоном. Ключевым фактором расширения посевных площадей остается рапс, посевы под ним могут увеличиться почти на 40% до рекордных 1,9 млн га.
В то же время, ключевыми вызовами влияния на посевную кампанию остаются дефицит финансовых ресурсов и низкая ликвидность аграрного сектора. Основной проблемой большинство производителей называют неопределенность в отношении рыночных перспектив – это более трети респондентов. Кроме того, четверть участников опроса отметили, что снижение экономической мотивации также негативно отразилось на их ожиданиях по посевным и будущему урожаю озимых культур.
Также опрос показал, что вопрос применения удобрений остается одним из наиболее чувствительных для аграриев. Применять его в полном объеме готовы крупные и средние производители. В частности, уровень внесения удобрений ожидается на уровне вдвое меньше агрономической потребности (47%). Уровень ожидаемого применения средств защиты растений под урожай озимых в 2024 прогнозируется на уровне 56% от потребности. Только 10% опрошенных готовы применять удобрения на уровне 100% от потребности, средства защиты растений – на 18%.
Что касается обеспеченности топливом и семенами, то здесь схожи тенденции. Высокую оценку уровня обеспечения топливом и семенами дают крупные и средние производители. Пока средний уровень обеспечения топливом оценивается в 53%, семенами — 60%.
Опрос проведен Министерством аграрной политики и продовольствия Украины в рамках подготовки к осенней посевной кампании под урожай 2024 с 7 по 14 августа 2023 года. В опросе приняли участие 2403 респондента, из которых 2070 (86%) предоставили развернутую информацию о собственных планах к посевной кампании озимых культур.
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