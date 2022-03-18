Украинская трудовая миграция: Польша

Украинцы ездят по всему миру в поисках высокого заработка и готовы много работать. Именно поэтому их количество превышает норму, например, в Польше. Согласно данным Ведомства социального страхования Польши, 75% рабочих мест для иностранцев в стране занимают украинцы.

Известно, что после введения карантина с 14 марта примерно 220 тысяч украинцев вернулись на Родину, опасаясь, что карантин не позволят им вернуться в свою страну. Однако, уже через два месяца, рабочие из Украины снова стали возвращаться в Польшу. Так, на сегодняшний день, украинцев работает на польских предприятиях почти в 2 раза больше, чем до карантина.

Эксперты заявляют, что Польша, сделала достаточно серьезный шаг для того, чтобы перевести украинскую трудовую миграцию уже в эмиграции. Следует отметить, что польское правительство пытается значительно упростить процесс получения карт быта в государстве. Будет отменено очень много бюрократических барьеров, которые мешали быстро получать эти карты. Такое решение повлечет перевод украинской трудовой миграции из циркуляционной к постоянной.

Напомним, что Украина в 2019 году стала крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европа и Центральная Азия. Таким образом Украины достигла нового рекордного показателя 15,8 миллиардов долларов.

Такие данные в своем докладе опубликовал Всемирный банк. По данным банка, денежные переводы из-за границы составляют около 10,5% от ВВП Украины за 2019 год.

Украина заключила с Польшей Меморандум о намерениях сотрудничать в развитии транспортного коридора: важный стратегический объект будет соединять территории между Гданьском и украинскими портами в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.