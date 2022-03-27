Украинская таможня готова перевыполнить план по пополнению бюджета на 40 млрд грн

Глава Государственной таможенной службы рассказал о планах ведомства на текущий год. По слова Владислава Суворова, таможня планирует перечислить в государственный бюджет больше средств, чем планировалось. При этом плановый показатель будет увеличен на несколько миллиардов.

«До конца года планируем дополнительно мобилизовать в бюджет около 35−40 млрд грн», — сказал Суворов.

Он также добавил, что с начала года таможне удается ежемесячно перевыполнять план поступлений на 1,5−2 млрд грн.

Напомним, Государственная таможенная служба в І квартале 2021 года обеспечила поступления в бюджет в размере 98,5 млрд грн, что на 6,8 млрд грн больше планового показателя.