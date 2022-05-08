Украинская пенсия вырастет – Минсоцполитики

Пенсионный фонд Украины, а также Министерство соцполитики планируют поднять украинцам пенсии. В 2021 году повышение ожидается в 5 раз. О подробностях выплат читайте в нашем обзоре.

Известно, что первые изменения в сумме пенсионных начислений изменятся уже с 1 января 2021 года. Они будут касаться пенсионеров в возрасте старше 65 лет, которые имеют полный страховой стаж - 35 лет для мужчин и 30 - для женщин. Именно для них гарантированная пенсия, как минимум 2400 гривен, которая вырастет до 2600 гривен. Однако, если пенсионер уже имеет пенсию в 2400 гривен и выше, то повышения не будет.

С другой стороны, те, кто не имеет достаточного стажа, в марте получат надбавку 11%. В целом, минимальная пенсия вырастет за год с 1762 гривен до 1934 гривен. Сумму же максимальной пенсии можно смело умножать на 10.

Кроме этого, в апреле те граждане, которые продолжают работать после выхода на пенсию, и имеют стаж 35 лет и среднюю зарплату, будут иметь право на пенсию около 3500 гривен. Но следует иметь в виду, что если у человека в 60 лет меньше, чем 28 лет стажа, то на пенсию от государства рассчитывать не следует от слова «совсем».

Напомним, что в отчете Мониторинговой комиссии ООН по правам человека в Украине, сообщается, что в ведомстве настаивают на окончательном ограничения выплаты пенсий переселенцам от статуса внутреннее перемещенного лица (ВПЧ), как это предусмотрено в законопроекте 2083-д, который уже год ждет рассмотрения в Верховной Раде.