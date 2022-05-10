Украинская монета в США

В США были выпущены две серебряные инвестиционные монеты с изображением украинских национальных символов.
На реверсах обеих памятных монет изображена женщина как воплощение Свободы, за которую Украина борется, сражаясь с российскими захватчиками. Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска – среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет
На первой монете вокруг женщины в венке из цветов развевается украинский флаг, а на второй – Свобода одета в голубовато-желтый цвет. Кроме того, волосы женщины украшают подсолнухи, которые она также держит в руках. Дизайн создали по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода".
На первой монете вокруг женщины в венке из цветов развевается украинский флаг, а на второй – Свобода одета в голубовато-желтый цвет. Кроме того, волосы женщины украшают подсолнухи, которые она также держит в руках. Дизайн создали по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода".
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