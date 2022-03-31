Украинская компания WOG будет кормить пассажиров поездов в Грузии

Украинская компания WOG выиграла тендеры на предоставление продуктов питания для АО "Грузинская железная дорога". 15 июня 2021 года стали известны результаты проведенного конкурса, согласно которому обслуживающая украинские «Интерсити» компания WOG выиграла возможность кормить грузинских пассажиров.

По результатам конкурса, услуги WOG CAFE были признаны соответствующими всем квалификационным критериям заказчика, поэтому компания станет оператором аппаратов для продуктов и напитков в семи поездах.

В грузинских поездах установлены вендинговые аппараты для обеспечения пассажиров водой, сладкими и газированными напитками, а также снеками и кондитерскими изделиями. Будут обслуживаться семь поездов, курсирующие на трех направлениях: Тбилиси-Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти-Тбилиси и Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси.

Напомним, ранее WOG в сотрудничестве с компанией Do&Co стала предоставлять детское питание в скоростных поездах "Укрзализныци".