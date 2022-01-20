Украинская казна обеднела на 50 млрд гривен

15:02 07 Сентябрь Киев, Украина

Аналитическое издание «Цена государства» опубликовало данные по государственной казне состоянием на 7 сентября. Счет сократился почти на 50 миллиардов – на 45, 7 млрд гривен.

Согласно источнику, нынешний остаток на 11,7% (или на 6 млрд грн) меньше, чем по состоянию на 1 августа.

«Это также ниже прошлогоднего показателя, на начало сентября 2019 на счетах казначейства было 61,8 млрд грн (на 26,2% больше). Именно в сентябре 2019 был зафиксирован самый высокий уровень остатков в течение года», — говорится в анализе.

Эксперты отмечают, что сокращение остатков в казне Украины произошло на фоне роста доходов бюджета, которые в прошлом месяце увеличились на 12,5 млрд грн по сравнению с августом 2019 и превысили 100 млрд грн. Причиной такого роста стала девальвация гривны и сокращение объемов возмещения НДС.

Специалисты отмечают, что согласно прогнозу, по результатам сентября остатки на едином казначейском счету продолжат постепенно снижаться, поскольку в первом месяце осени не ожидается существенных поступлений от госпредприятий в виде дивидендов.

В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в госбюджете страны нет «дыры», а есть «плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП».«Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами, она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами», — подчеркнул он.