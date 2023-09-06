Украинская ГТС и ПХГ готовы к работе в условиях нулевого транзита - Минэнерго

Украинская газотранспортная система (ГТС) и подземные газовые хранилища (ПХГ) готовы к работе даже в условиях нулевого транзита. Это следует из результатов стресс-теста, проведенного согласно сообщению пресс-службы Министерства энергетики Украины в четверг, 31 августа.
Международная экспертная группа пришла к выводу о готовности ГТС и ПХГ к таким условиям после моделирования потенциальных сценариев, включая атаки на газовую инфраструктуру, чрезвычайные ситуации и прекращение транзита российского газа.
Министерство также подчеркнуло, что ГТС готова к Операции по зимнему периоду (ОЗП) 2023/2024, даже в условиях потенциальных военных вызовов. Отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа.
Министр энергетики Украины, Герман Галущенко, подчеркнул, что украинская ГТС в будущем станет частью европейской инфраструктуры. Он также отметил, что Украина стремится создать энергетический хаб и предоставить гарантии европейским трейдерам для хранения газа в стране.
Стресс-тест, проведенный экспертами SRG, подтвердил техническую надежность украинских газовых мощностей и газохранилищ, соответствующих европейским стандартам.
Международная экспертная группа пришла к выводу о готовности ГТС и ПХГ к таким условиям после моделирования потенциальных сценариев, включая атаки на газовую инфраструктуру, чрезвычайные ситуации и прекращение транзита российского газа.
Министерство также подчеркнуло, что ГТС готова к Операции по зимнему периоду (ОЗП) 2023/2024, даже в условиях потенциальных военных вызовов. Отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа.
Министр энергетики Украины, Герман Галущенко, подчеркнул, что украинская ГТС в будущем станет частью европейской инфраструктуры. Он также отметил, что Украина стремится создать энергетический хаб и предоставить гарантии европейским трейдерам для хранения газа в стране.
Стресс-тест, проведенный экспертами SRG, подтвердил техническую надежность украинских газовых мощностей и газохранилищ, соответствующих европейским стандартам.
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