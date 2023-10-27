Украинская гривна укрепляется в банках - Минфин

11:49 27 октября Киев, Украина





Как следует из данных на 10:00, на "черном рынке" курс доллара к гривне составил 36,82 - 37,91



Курс евро на "черном рынке" также укрепился, составив 40,0 - 40,39 гривен, что в сравнении с предыдущими 40,14 - 40,34 гривнами за евро.



Средние курсы валют в банках были следующими: Согласно данным, опубликованным на minfin.com.ua и finance.ua, 27 октября украинская наличная гривна продемонстрировала укрепление в банках, в то время как на "черном рынке" курс гривны к доллару укрепился, но немного ослаб по отношению к евро.Как следует из данных на 10:00, на "черном рынке" курс доллара к гривне составил 36,82 - 37,91 гривен , в сравнении с котировками в 37,49 - 37,95 гривен, зарегистрированными в предыдущий день.Курс евро на "черном рынке" также укрепился, составив 40,0 - 40,39 гривен, что в сравнении с предыдущими 40,14 - 40,34 гривнами за евро.Средние курсы валют в банках были следующими:

Доллар США - 37,55 - 38,05 гривен (по сравнению с курсами в 37,5 - 38,1 гривен, зафиксированными 26 октября);

Евро - 39,9 - 40,5 гривен (по сравнению с курсами в 39,95 - 40,6 гривен, зафиксированными 26 октября).

Курсы наличной валюты в разрезе банков следующие:

Приватбанк - 37,1 - 37,7 гривен;

Ощадбанк - 37,5 - 38,1 гривен;

Укрэксимбанк - 37,4 - 38,1 гривен.

Что касается безналичных операций, курс доллара при оплате картой в банках следующий: