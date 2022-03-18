Украинская гривна – анализ ситуации

Данные на сайте Национального банка Украины свидетельствуют об ослаблении рынка. Сегодня, 27 октября 2020 года курс гривны относительно доллара США – 28,33 гривны.

Официальные курсы гривны на 27 октября установлены на таком уровне: 33,4908 гривны за 1 евро (-0,0582); 28,3352 гривны за 1 доллар (+0,0441). Таким образом доллар подорожал на 4,4 копейки, курс евро понизился на 5,8 копеек.

По мнению экспертов, на курс нацвалюты могут повлиять другие, неполитические факторы, пишет minfin. При этом девальвация будет сдерживаться периодическими укреплениями. Так, в конце октября курс гривны должен укрепиться.

"Текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей и может получить еще большее предложение валюты от экспортеров. Поэтому сбалансировать избыток предложения может только уменьшение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС", - сказал РБК-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Ранее НБУ определил целый ряд долгосрочных рисков для гривны. Среди них:

слабый урожай, от которого зависит экспортная выручка аграриев;

постепенное восстановление импорта после обвала в первом полугодии;

рост цен на энергоносители в мире;

низкие доходы от транзита газа в 2020-21 годах.

В результате Нацбанк ожидает ухудшение ситуации с платежным балансом уже в следующем году. Если в 2020 году текущий счет (разница между экспортом и импортом) будет профицитным, около 3% ВВП, то 2021-22 годы будут дефицитными, минус 2% и минус 5% ВВП соответственно.