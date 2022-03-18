Украинская гривна – анализ ситуации

09:50 27 октября Киев, Украина

Данные на сайте Национального банка Украины свидетельствуют об ослаблении рынка. Сегодня, 27 октября 2020 года курс гривны относительно доллара США – 28,33 гривны.

Официальные курсы гривны на 27 октября установлены на таком уровне: 33,4908 гривны за 1 евро (-0,0582); 28,3352 гривны за 1 доллар (+0,0441). Таким образом доллар подорожал на 4,4 копейки, курс евро понизился на 5,8 копеек.

Фото: Долгосрочные перспективы гривны – мнение экспертов

По мнению экспертов, на курс нацвалюты могут повлиять другие, неполитические факторы, пишет minfin. При этом девальвация будет сдерживаться периодическими укреплениями. Так, в конце октября курс гривны должен укрепиться.

"Текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей и может получить еще большее предложение валюты от экспортеров. Поэтому сбалансировать избыток предложения может только уменьшение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС", - сказал РБК-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Фото: Долгосрочные перспективы гривны – мнение экспертов

Ранее НБУ определил целый ряд долгосрочных рисков для гривны.  Среди них: 

  • слабый урожай, от которого зависит экспортная выручка аграриев;
  • постепенное восстановление импорта после обвала в первом полугодии;
  • рост цен на энергоносители в мире;
  • низкие доходы от транзита газа в 2020-21 годах. 

В результате Нацбанк ожидает ухудшение ситуации с платежным балансом уже в следующем году. Если в 2020 году текущий счет (разница между экспортом и импортом) будет профицитным, около 3% ВВП, то 2021-22 годы будут дефицитными, минус 2% и минус 5% ВВП соответственно.