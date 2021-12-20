Украинская гривна – одна из самых недооцененных валют

По информации британского издания Economist, среди 55-ти различных валют, которые были внесены в июльский индекс BigMac, наша гривна заняла 52-е место. Индекс Big Mac является международным аналогом украинского индекса борщевого набора. С 1986 года по методике этого индекса сравнивается стоимость самого популярного в мире бутерброда закусочной сети McDonalds в разных странах.

По данным издания, Big Mac в Украине стоит 59 грн, а в США - $5,71. Таким образом, курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/долл.

Следовательно, украинская денежная единица недооценена на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/долл., по расчетам Economist.

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2020 года оказались юно-африканский ранд, российский рубль и турецкая лира.

Переоцененными валютами признаны швейцарский франк, ливанский фунт и шведская крона. Так, в Швейцарии Big Mac стоит на 20,9% дороже, чем в США.

Как сообщалось ранее, большинство руководителей украинских предприятий ожидают дальнейшее ослабление гривны. По их прогнозам, среднее значение обменного курса через 12 месяцев будет на уровне 28,28 грн/долл.

Напомним, в январском рейтинге Economist украинская гривна улучшила позиции в индексе Big Mac, поднявшись с 5 на 7 места с конца рейтинга.