Украинская энергетика простаивает из-за нехватки угля

Из-за отсутствия топлива в настоящее время в Украине не работают 23 блока теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралов. Об этом свидетельствуют данные Укрэнерго.
Поэтому «Укрэнерго» пришлось несколько раз просить аварийную помощь по поставкам электроэнергии в Белоруссию.
Ранее в правительстве заявляли, что если ситуацию не удастся разрешить, ТЭС придется работать на дорогом газе. К тому же увеличится нагрузка на атомную генерацию. Зимой будут работать 14 энергоблоков из 15-ти.
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