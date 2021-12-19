Украинская энергетика простаивает из-за нехватки угля

11:28 17 Ноябрь Киев, Украина

Из-за отсутствия топлива в настоящее время в Украине не работают 23 блока теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралов. Об этом свидетельствуют данные Укрэнерго.

Начиная с августа 2021 года, более чем каждый второй энергоблок государственных ТЭС не работает из-за отсутствия угля. Как следствие, это обусловило дефицит мощности энергосистемы Украины и повлекло за собой значительную переработку электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Поэтому «Укрэнерго» пришлось несколько раз просить аварийную помощь по поставкам электроэнергии в Белоруссию.



Ранее в правительстве заявляли, что если ситуацию не удастся разрешить, ТЭС придется работать на дорогом газе. К тому же увеличится нагрузка на атомную генерацию. Зимой будут работать 14 энергоблоков из 15-ти.







