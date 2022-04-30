Украинская электроэнергия для Европы в обмен на газ

10:50 30 апреля Киев, Украина

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина готова помочь Европе поставками электроэнергии для снижения зависимости от России. В обмен Киев рассчитывает получать тот объем газа, которого не хватает Украине.

Он отметил, что атомная генерация Украины очень велика и Киев сможет продавать электроэнергию на запад по нормальным ценам, а не искусственным для какого-либо заработка.

"Все понимают, что мы можем помочь другим европейским странам. Кому не будет хватать электрической энергии, то наша генерация очень поможет", - сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер указал, что пока есть технические сложности, потому что идет война. Однако "Украина готова реально помочь многим странам с этим".