Украинская экономика: краткий курс событий

10:54 10 Сентябрь Киев, Украина

За оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г / г, снижение промышленного производства за январь-июль - 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике.

Потребительская инфляция в июле второй месяц подряд оставалась на уровне 2,4% в годовом измерении, то есть почти вдвое ниже инфляционной цели Национального банка, и ниже нижней границы диапазона допустимых отклонений от целевого значения - с января 2020 года. Индекс цен производителей промышленной продукции в июле снизился на - 7,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, тем самым усиливая влияние негативных процессов в промышленном производстве. Как результат - капитальные инвестиции предприятий в 1 полугодии 2020 были на 30% ниже, чем за соответствующий период прошлого года.

В то же время, несмотря на продолжение кризисных явлений, выполнения доходной части Государственного бюджета осуществляется с перевыполнением плановых показателей. В частности, в августе сверхплановые налоговые поступления составили более 14 млрд. Грн. (+ 33,2% к плану). В общем, в январе-августе фактические поступления налогов и сборов превысили плановые на 5,1%, что позволило сократить отставание выполнения Государственного бюджета от годового плана до 2,8% (или меньше 20 млрд. Грн.). Это позволяет рассчитывать на то, что по итогам года Государственный бюджет будет выполнен в полном объеме.

Мировой экономический кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса, стала одним из вызовов как для экономики Украины в целом, так и для разработчиков главного стратегического документа Национального банка в частности. Распространение кризисных явлений требует от нас повышения гибкости монетарной политики для минимизации негативных последствий кризиса для экономики страны и благосостояния граждан и обеспечения сбалансированного воздействия монетарной политики на показатели ценовой стабильности и экономического роста.