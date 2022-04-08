Украинки получают пенсии меньшего размера, чем украинцы

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что украинки получают меньше пенсии. Аналитики акцентируют внимание на том, что согласно цифрам, украинки получают выплаты на 48% меньше, чем украинцы. Также, чиновница напомнила, что в Украине планируется пересчет пенсий в конце 2020 года.

Так, специалисты предлагают ликвидировать столь большой разрыв в пенсиях мужчин и женщин с помощью активного вовлечения женщин в накопительную пенсионную систему.

Также Лазебная выделила основные категории тех, кто в трудоспособном возрасте получает низкий доход, а в старости будет обречен на мизерную пенсию. Это лица в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, те, кто ухаживает за нетрудоспособным родственником, родители-воспитатели детских домов семейного типа. Преимущественно указанные социально незащищенные категории в основном представлены женщинами.

Минсоцполитики предлагает, чтобы при введении в Украине накопительной пенсионной системы участвовать в программе и получить право на накопительную пенсию могли: