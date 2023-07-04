Украинкам повысили пенсионный возраст до 60 лет

2021 год в Украине станет годом пенсионных изменений. В рамках реформы «Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании» случится не только пересчет пенсий, но и повышение пенсионного возраста. Так, с 1 апреля 2021 года вводится новый пенсионный возраст для украинских женщин.

На текущий момент пенсионный возраст для украинок составляет 59,5 лет. Данный возраст хотят увеличить еще на полгода, и в конечном итоге в Украине женщины смогут выйти на пенсию лишь с 60 лет.

Изначально решение о постепенном повышении пенсионного возраста правительство Украины инициировало еще в 2011 году. Так, в этом году состоится завершающий этап реформы, которая изначально была нацелена на то, чтобы уравнять мужчин и женщин в этом отношении.

В марте текущего года будет произведена ежегодная индексация пенсий гражданам Украины. В 2021 году надбавку не получат те пенсионеры, которые получают пенсию на 11% меньше минимальной, а также и группа тех, которые получают максимальную.