Украинка продавала маски, уклоняясь от налогов

Кризис заставляет людей зарабатывать по-разному и далеко не все делают это честно. Так, пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины расследует новое дело об уклоне от налогов.

В генпрокуратуре раскрыли вероятную многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, одна из украинских ФОП продала более 300 000 защитных масок гражданину Китая по заниженной стоимости, чтобы заплатить меньше налогов.

Предполагается, что во время реализации масок предпринимательница специально занижала их стоимость в финансово-хозяйственной документации, чтобы не отображать в налоговой декларации полученный чистый доход. Покупателем был китайский гражданин, а после – маски перепродавались им в Испанию.

В итоге во время проведения досудебного расследования ФОП заплатила в госбюджет более 3 млн грн единого налога, а предприятие-производитель масок – более 5 млн грн налога на прибыль.

Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об освобождении предпринимательницы от ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением нанесенного ущерба.