Украине предоставили 1,2 млрд евро для макрофинансовой помощи

23 июля Денис Шмыгаль (премьер-министр Украины) и Валдис Домбровскис (и.о. председателя Еврокомиссии) подписали меморандум. Согласно документу, подписанному в Брюсселе, Европейский союз предоставляет Украине финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро.
Сумма, которая выделяется, существенно превышает те, что Брюссель предоставляет своим партнерам, подчеркнул Домбровскис. По его словам, подобный шаг демонстрирует поддержку Брюсселем запланированных Украины реформ.
Программа продлится 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления меморандума в силу.
Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда специальных условий, среди которых - повышение прозрачности медицинских закупок, реформа налоговой и таможенной администраций, усиление независимости и эффективности судебной власти, рост прозрачности системы государственного управления, а также принятие в первом чтении законопроекту о создании органа по расследованию серьезных экономических и финансовых преступлений.
Новая программа помощи является "достаточно амбициозным, но реалистичной", отметил украинский премьер. По мнению ШМЫГАЛЬ, "ее удачное внедрение будет общей победой как для Украины, так и для ЕС". Согласованные меры добавляют официальному Киеву "уверенности в экономической стабильности страны и продолжение реформ, которые обеспечат благосостояние наших граждан", подчеркнул премьер.
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