Украине предоставили 1,2 млрд евро для макрофинансовой помощи

14:05 24 Июль Киев, Украина

23 июля Денис Шмыгаль (премьер-министр Украины) и Валдис Домбровскис (и.о. председателя Еврокомиссии) подписали меморандум. Согласно документу, подписанному в Брюсселе, Европейский союз предоставляет Украине финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро.

Сумма, которая выделяется, существенно превышает те, что Брюссель предоставляет своим партнерам, подчеркнул Домбровскис. По его словам, подобный шаг демонстрирует поддержку Брюсселем запланированных Украины реформ.

"Приблизить Украины в ЕС - наша общая цель", - резюмировал он.

Программа продлится 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления меморандума в силу.

Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда специальных условий, среди которых - повышение прозрачности медицинских закупок, реформа налоговой и таможенной администраций, усиление независимости и эффективности судебной власти, рост прозрачности системы государственного управления, а также принятие в первом чтении законопроекту о создании органа по расследованию серьезных экономических и финансовых преступлений.

Новая программа помощи является "достаточно амбициозным, но реалистичной", отметил украинский премьер. По мнению ШМЫГАЛЬ, "ее удачное внедрение будет общей победой как для Украины, так и для ЕС". Согласованные меры добавляют официальному Киеву "уверенности в экономической стабильности страны и продолжение реформ, которые обеспечат благосостояние наших граждан", подчеркнул премьер.