Украине одобрили заявку на участие в сертификации «Северного потока-2»

08:31 16 Ноябрь Киев, Украина

BundesNetzAgentur ( Федеральное сетевое агентство Германии ) удовлетворило заявку НАК " Нафтогаз Украины ". Об этом сообщили источники из госкомпании Украины .



В результате одобрения заявки Украина примет непосредственное участие в сертификации « Северного потока - 2 ». Глава правления " Нафтогаза " признает , что рад решению Германии и выразил готовность предоставить BNetzA юридическую позицию Украины в ближайшие сроки . Он отметил , что такое решение свидетельствует о том , что процедура сертификации « СП - 2 » будет полностью соответствовать международному и европейскому законодательству . Он рассчитывает на то , что участники процесса примут во внимание аргументы Украины должным образом .

В « Нефтегазе » верят , что этот факт может обеспечить прозрачность сертификации . Важность участия украинской стороны обоснована тем , что страна является одним из крупнейших покупателей топлива , поэтому ее интересы создать здоровую конкуренцию на рынке экспорта / импорта ресурса аргументированы .