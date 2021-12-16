Украине одобрили заявку на участие в сертификации «Северного потока-2»

08:31 16 Ноябрь Киев, Украина

BundesNetzAgentur (Федеральное сетевое агентство Германииудовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщили источники из госкомпании Украины.

В результате одобрения заявки Украина примет непосредственное участие в сертификации «Северного потока-2». Глава правления "Нафтогазапризнаетчто рад решению Германии и выразил готовность предоставить BNetzA юридическую позицию Украины в ближайшие срокиОн отметилчто такое решение свидетельствует о томчто процедура сертификации «СП-2» будет полностью соответствовать международному и европейскому законодательствуОн рассчитывает на точто участники процесса примут во внимание аргументы Украины должным образом.
В «Нефтегазе» верятчто этот факт может обеспечить прозрачность сертификацииВажность участия украинской стороны обоснована темчто страна является одним из крупнейших покупателей топливапоэтому ее интересы создать здоровую конкуренцию на рынке экспорта/импорта ресурса аргументированы.
Однако «победой» в «Нефтегазе» одобрение заявки пока не спешат называтьЭто только началоно уже приятноепоскольку у Украины есть законный шанс вступить в борьбу против запуска российского газопроводавходящего в интересы государства.

В процедуре сертификации примут участие "Нафтогаз Украинаи "Оператор ГТС Украины". До 8 января 2022 года решение BNetzA по сертификации «Северного потока-2» должно быть принято.