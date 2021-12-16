Украине одобрили заявку на участие в сертификации «Северного потока-2»

BundesNetzAgentur (Федеральное сетевое агентство Германии) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщили источники из госкомпании Украины.
В результате одобрения заявки Украина примет непосредственное участие в сертификации «Северного потока-2». Глава правления "Нафтогаза" признает, что рад решению Германии и выразил готовность предоставить BNetzA юридическую позицию Украины в ближайшие сроки. Он отметил, что такое решение свидетельствует о том, что процедура сертификации «СП-2» будет полностью соответствовать международному и европейскому законодательству. Он рассчитывает на то, что участники процесса примут во внимание аргументы Украины должным образом.
В результате одобрения заявки Украина примет непосредственное участие в сертификации «Северного потока-2». Глава правления "Нафтогаза" признает, что рад решению Германии и выразил готовность предоставить BNetzA юридическую позицию Украины в ближайшие сроки. Он отметил, что такое решение свидетельствует о том, что процедура сертификации «СП-2» будет полностью соответствовать международному и европейскому законодательству. Он рассчитывает на то, что участники процесса примут во внимание аргументы Украины должным образом.
Однако «победой» в «Нефтегазе» одобрение заявки пока не спешат называть. Это только начало, но уже приятное, поскольку у Украины есть законный шанс вступить в борьбу против запуска российского газопровода, входящего в интересы государства.
В процедуре сертификации примут участие "Нафтогаз Украина" и "Оператор ГТС Украины". До 8 января 2022 года решение BNetzA по сертификации «Северного потока-2» должно быть принято.
В процедуре сертификации примут участие "Нафтогаз Украина" и "Оператор ГТС Украины". До 8 января 2022 года решение BNetzA по сертификации «Северного потока-2» должно быть принято.
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