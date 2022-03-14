Украине интересна работа с турецкими инвестициями

11:37 19 октября Киев, Украина

Недавно Владимир Зеленский посетил Турцию, что стало новым витком развития отношений между странами. Сотрудничество с Турцией может принести ряд крупных проектов, а также инвестиций.

О таких переменах рассказал министр экономики и развития Игорь Петрашко. По его словам, в самое ближайшее время будет намечен четкий план, в котором будут расставлены приоритеты, а также сформирована новая законодательная платформа.

В Турции украинская делегация провела ряд встреч, среди которых, и встреча с СЕО Aksoy Ventures Бату Аксой. Компания, которая работает в сфере генерации электроэнергии, промстроительстве и других, оказалась интересной для Украины.

Ранее сообщалось о том, что Турция и Украина будут развивать туризм. Особенно нашим турецким партнерам были интересны новые турмаршруты в Украине — например, маршрут «Магниты Украины», разработанный лично президентом Украины и Кабинета министров. Турецкие партнеры высоко оценили культурно-художественные мероприятия и объекты в Украине.