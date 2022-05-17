Украине хватит средств до конца года - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о наличии средств в государственном бюджете 2020. Согласно информации, на внутреннем рынке была привлечена достаточная сумма для того, чтобы ее хватило до конца года.

"На этой неделе, во вторник [15 декабря], на внутреннем рынке, но, в частности, при участии иностранных инвесторов, для которых Украина становится более интересной и привлекательной сегодня (и это хороший показатель), было привлечено действительно рекордное количество – 51 млрд грн, – что позволяет нам спокойно завершать этот год", – сказал глава правительства.По словам Шмыгаля, это поможет "выполнять социальные обязательства перед людьми, пенсионерами, выплачивать соответствующие зарплаты в социальной сфере, а также закрывать все обязательства по капитальным вложениям".