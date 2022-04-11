Украинцы живут хуже всех - Евростат

Данные Евростата свидетельствуют о том, что украинцы являются одной из самых бедных наций мира. Все из-за низких доходов и зарплат.

В странах ЕС средняя заработная плата за один час составляет 27.7 евро или $ 32.7 (919,6 грн по курсу НБУ). Как пишет издание, 160 рабочих часов в месяц - $ 5231 (147 тыс. грн). Однако, по среднему значению скрывается большой разрыв между странами-членами ЕС. Например, в Болгарии за час работы платят 6 евро, в Румынии - 7,7 Евро, в Польше -10,7 евро, а в Дании и Люксембурге (44,7 евро) и (41,6 евро) соответственно.

В ближайших соседей Украины - в Польше, России, Беларуси и Молдове - официальная зарплата составляет $ 2020, $ 677.6, $ 501.19, $ 450, соответственно. По последним данным Госстата, в Украине официальная средняя ежемесячная плата меньше не только польского, но и российского уровня.

Украинцы, по версии государства, зарабатывают в среднем меньше, чем граждане Беларуси и даже Молдовы - $ 428. Это в четыре с половиной раза меньше, чем в Польше, и более чем в полтора раза меньше в России.