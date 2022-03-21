Украинцы за неделю получили 13,3 млн грн задержанных выплат

По всей Украине работники жалуются на массовую задержку зарплат. Однако Министерство юстиции Украины отчиталось о том, как они решают такой глобальный вопрос. Пресс-служба ведомства опубликовала отчет, согласно которому исполнительная государственная служба взыскала с предприятий 13,3 млн гривен.

Наибольшая сумма – 1,7 млн грн — взыскана органами государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины в Луганской области с Районного коммунального предприятия «Старобельсквода» в пользу 315 работников. Средства списаны со счетов должника. Документы предъявлены на исполнение в июне 2021 года.

1,5 млн грн взыскано с «Предприятия коммунальной собственности» Энергодарского городского совета. Благодаря органам государственной исполнительной службы в Запорожской области зарплату получили 75 работников. Долг погашен за счет средств, полученных от реализации имущества должника. Первое исполнительное производство открыто в сентябре 2019 года.

Также органы Государственной исполнительной службы в Киевской области взыскали с Дорожного ремонтно-строительного управления ОАО «ГАК Автомобильные дороги Украины» 1,4 млн грн в пользу 53 работников. Долг взыскан со счетов должника. Исполнительные производства открыты в июне 2021 года.