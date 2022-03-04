Украинцы только за май зарегистрировали 33 тысячи подержанных автомобилей

06:58 04 Июнь Киев, Украина

Украинцы все чаще покупают автомобили. Но из-за не высоких, мягко говоря, доходов их выбор падает на подержанные авто из Европы, которая стала для них открытой. Как сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины, в мае было зарегистрировано рекордное число подержанных авто - 33,2 тыс. единиц, что на 8% больше, чем год назад и почти в четыре раза больше в сравнении с майскими регистрациями новых авто.

"Растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. Таких было зарегистрировано 5,6 тыс авто.

На втором месте - Ford - 3,2 тыс авто, замыкает топ-3 Renault - почти 3 тыс автомобилей.

"Самым популярным автомобилем мая стал Renault Megane. В течение месяца украинцы зарегистрировали 2205 авто с пробегом этой модели. Всего за пять месяцев с начала 2021 года украинскую прописку получили 159,6 тыс легковых авто с пробегом. Это на 45% больше, чем в прошлом году и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период", - добавили в Ассоциации.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы о временном льготном растаможивании "евроблях", которые парламент принял в середине апреля.