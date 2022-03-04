Украинцы только за май зарегистрировали 33 тысячи подержанных автомобилей

Украинцы все чаще покупают автомобили. Но из-за не высоких, мягко говоря, доходов их выбор падает на подержанные авто из Европы, которая стала для них открытой. Как сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины, в мае было зарегистрировано рекордное число подержанных авто - 33,2 тыс. единиц, что на 8% больше, чем год назад и почти в четыре раза больше в сравнении с майскими регистрациями новых авто.
Отмечается, что наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. Таких было зарегистрировано 5,6 тыс авто.
На втором месте - Ford - 3,2 тыс авто, замыкает топ-3 Renault - почти 3 тыс автомобилей.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы о временном льготном растаможивании "евроблях", которые парламент принял в середине апреля.
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