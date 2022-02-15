Украинцы стали меньше тратить денег

12:01 24 Сентябрь Киев, Украина

Украинский кризис ударил по карманам рядовых граждан – те сократили расходы не только на развлечения, но и на самые необходимые статьи. Украинцы стали тратить меньше средств на питание и одежду.

Об этом гласят соответствующие данные со стороны Государственной службы статистики Украины. По данным ведомства, за время карантина расходы соотечественников упали на 6%. В частности, в сравнении с первым кварталом 2020 года граждане стали меньше тратить на алкоголь, обувь, одежду и табак.

Также украинцы стали меньше потреблять продуктов. На данный момент уровень расходов населения оценивается в 280 млрд гривен, когда как ранее это число было больше на 5%.

Указывается, что конкретно на одежду и обувь украинцы потратили 27,5 млрд гривен. На услуги транспорта ушло 50,5 млрд гривен.

Напомним, что Министерство финансов Украины показало статистику трат бюджетных средств государства на преодоление пандемии коронавируса: за период пары месяцев страна успела потратить около 1,8 млрд грн.

Как гласят данные Минфина, от 1 марта 2020 года и вплоть до 29 апреля 2020 года Украина потратила около 1,8 млдр грн, среди которых 455 млн грн относятся к средствам госбюджета, а оставшиеся 1 349 млн грн являются средствами местных бюджетов.