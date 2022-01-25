Украинцы стали меньше потреблять курятины

17:38 25 Январь Киев, Украина

Уровень потребления курятины на душу населения в Украине за ІІІ квартал 2021 года сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Об этом рассказала директор Владимир-Волынской птицефабрики Светлана Собипан.

«Причина – снижение покупательной способности населения и численности продукции в целом, – объяснила она. – Сокращение производства частично компенсируется дешевыми импортными товарами, что как следствие негативно влияет на ценообразование продуктов отечественного производства».

В то же время, отметила Светлана Собипан, увеличивается спрос на фасованную продукцию.