Украинцы стали меньше потреблять курятины
17:38 25 Январь Киев, Украина
Уровень потребления курятины на душу населения в Украине за ІІІ квартал 2021 года сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Об этом рассказала директор Владимир-Волынской птицефабрики Светлана Собипан.
«Причина – снижение покупательной способности населения и численности продукции в целом, – объяснила она. – Сокращение производства частично компенсируется дешевыми импортными товарами, что как следствие негативно влияет на ценообразование продуктов отечественного производства».
В то же время, отметила Светлана Собипан, увеличивается спрос на фасованную продукцию.
«Потребитель ради своей безопасности все чаще выбирает мясо птицы в герметичной упаковке, чем весовое, – отметила она. – Предпочтение отдает уже знакомому бренду, чем продуктам no name. По прогнозам, такая тенденция будет наблюдаться и в 2022 году».
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