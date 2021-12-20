Украинцы стали больше пользоваться наличкой

11:31 31 Июль Киев, Украина

Пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) сообщила о количестве наличности, которая находится в обороте. Так, банкнот украинцы используют на 480 миллиардов гривен, монет – почти на 3 миллиарда. Общая сумма составляет 486,3 млрд грн.

С начала года наличные деньги в обращении увеличились на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с ее сокращением на 1,6% (или на 6,4 млрд грн) за аналогичный период прошлого года. В НБУ увеличение наличности в обращении связывают с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним. «В Украине после введения карантина наличные дольше задерживаются в обращении», - пояснили в НБУ.

На ситуацию могли влиять также следующие факторы:

во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;

увеличился спрос на наличные, в том числе «на всякий случай»;

усилилась социальная защита и выросли государственные выплаты для поддержки населения при коронакризисе, в том числе пенсионерам, которые в основном предпочитают наличные;

вероятно, выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантинных мероприятий.

Следовательно, на одного украинца приходится 71 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 185 (в начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

Кроме того, в обращении находится уже около 34 млн банкнот номиналом 1000 грн, а также 16,5 и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно. В то же время больше по количеству, как и ранее, в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).