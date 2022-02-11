Украинцы смогут получать пенсию через «Дію»

Министр цифровой трансформации Украины рассказал, что правительство планирует расширять функционал приложения «Дія». В частности, у украинцев будет возможность получать через него пенсию. Формат «онлайн» хотят ввести для удобства пользования приложением пенсионерами.

По его словам, правительство Украины собирается сделать страну более современным государством при помощи цифровых технологий.

На данный момент Кабмин внедрил уже множество современных функций через приложение «Дія». Сейчас на очереди стоит создание возможности пенсионерам получить свою пенсию онлайн.

«Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать это в ближайшее время»,- сказал Михаил Фёдоров.

Напомним, что вскоре украинцы смогут получить сертификаты о вакцинации от коронавируса через портал «Дія». На данный момент Кабинет министров Украины находится на стадии подготовки соответствующего законопроекта. Как сообщает заместитель Министерства цифровой трансформации Украины, такой сертификат можно получить будет либо через портал «Дія», либо через своего семейного доктора.