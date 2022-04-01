Украинцы смогут отправлять жалобы на коллекторов в Нацбанк через приложение

В Украине разработали сервис, позволяющий населению получить защиту от незаконной работы коллекторов. Так, за год от граждан Украины было получено свыше 3 000 письменных жалоб на работу подобных компаний. Устных обращений было почти в 3 раза больше.

Систему общения с коллекторами разработали украинский католический университет и компания Bot & Partners в рамках программы Нацбанка «Знай свои права». Сервис доступен 24/7 в мессенджерах и в приложениях. С его помощью пользователи могут узнать, как защитить свою приватность, проверить себя в государственных реестрах и подать жалобу в Нацбанк Украины.

Несмотря на то, что закон регламентирует действия коллекторов, в Национальный банк продолжают поступать жалобы на нарушения коллекторами норм этического работы. Должники чаще всего жалуются на:

неэтичное поведение коллекторов - 1 422 жалобы или 45%,

использование персональных данных третьих лиц - 1 189 или 38%,

агрессивное поведение работников коллекторских служб - 398 или 13%

разглашение персональных данных заемщиков - 133 или 4%.

Напомним, Рада одобрила закон, защищающий должников от коллекторов. Кроме того, как будут наказывать коллекторов за нарушение прав должников.