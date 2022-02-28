Украинцы сдают 25-копеечные монеты в банк

15:50 05 Октябрь Киев, Украина

Отмена пользования 25ти-копеечными монетами привела к массовой сдаче денег в банки. За последний месяц украинцы принести в ПриватБанк монет общей стоимостью 4,2 млн гривен.

За один день 1 октября 2020 абоненты ПриватБанка принесли в кассу банка для обмена выходят из обращения 25-копеечных монет на сумму около 900 000 грн.

При этом, с 1 сентября по 1 октября 2020 абоненты ПриватБанка принесли для обмена мелочь на общую сумму 4,2 млн грн., - передает Волна со ссылкой на пресс-службу банка. Так, в течение месяца возможностью обмена в ПриватБанке выведенных из обращения монет воспользовались более 27 000 клиентов банка. Таким образом, в среднем каждый клиент обменял мелочь на бумажные деньги или причислил себя на счет на сумму 155 грн.

Ранее сообщалось о том, как с 1 октября в Украине больше нельзя расплачиваться монетами номиналом 25 копеек и банкнотами 1992 года выпуска. Также в Нацбанке сообщили, что с 1 октября НБУ намерен вывести из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны и монеты достоинством в 1 гривну старого образца (золотистого цвета), которые заменят новыми "серебристыми" гривнами. Однако в Национальном банке Украины добавили, что их не обязательно менять, так как их просто не будут выдавать в банках после того, как они туда попали.

При этом, департамент закупок и продаж НБУ выставил на аукцион 40 тонн монет, выведенных из оборота. С 1 октября 2020 через оборота будут полностью выведены банкноты выпуска до 2003 года, а также монета номиналом 25 копеек. Указанные деньги перестанут быть платежным средством, а украинцы смогут поменять их на новые деньги в течение 1 года в любом украинском банке.

В свою очередь, в августе инфляция в Украине составила 2,5% в годовом выражении и оставалась вдвое ниже целевого уровня. А существенное ускорение ожидается в начале 2021 года.