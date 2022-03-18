Украинцы считают ситуацию в стране критичной

Дефицит продовольствия в Украине может случиться уже этой осенью. Согласно опросу, большинство украинцев считают, что в стране нестабильная и плохая экономическая ситуация. Это напрямую связано с повышением тарифов, цен на продукты и жизнь в целом. В опросе Центра Разумкова приняло участие около 60% населения.

Согласно данным Госстата, в Украине за последний год цены на продукты питания выросли на 50-70%. Кроме того, на 35% подорожали услуги жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что цена природного газа выросла на 70,8%, а электроэнергии на 36,6%. В связи с такими ценовыми изменениями более 90% семей в Украине живут от зарплаты до зарплаты, ничего не откладывая.

Более того, 40% семей отказывают себе во всем необходимом, кроме еды. А больше 500 тысяч семей не имеют возможности хорошо питаться. В то же время идет сокращение государственных расходов на социальную помощь и субсидии. Кроме того, отменяются льготы.

Эксперты продовольственной организации ООН осенью 2021 прогнозируют рост цен еще на 30-40% в результате инфляционного всплеска.

Также ожидается, что на 20-40% вырастут цены на коммунальные услуги в следующем отопительном сезоне. Это произойдет вследствие того, что Кабинет Министров Украины отменил для «Нафтогаза» обязательство продавать газ для теплокоммунэнерго по низким ценам.

Одной из причин повышения цен в Украине является рост мировых цен за последние десятилетия на продовольствие. Именно это стимулирует производителей Украины увеличивать экспорт товаров сельского хозяйства, чтобы получать огромные прибыли.

В результате цены на украинском рынке стремительно растут.

Еще одной причиной является то, что нет реакции правительства на рост цен в мире. Поэтому уже этой осенью в Украине может страдать от дефицита продовольствия. Это заставит Украину, по высоким ценам, покупать агросырье в Европе.