14:40 11 августа Киев, Украина

Всем хорошо известно, что деньги на содержание заключенных в тюрьмах выделяются из госбюджета Украины.Так на 2020 год, для содержания одного осужденного нужно 125,6 тыс. грн. в год, а это получается 10 тыс. грн. в месяц - выходит больше чем минимальная зарплата по Украине.



Содержание одного заключенного обходилось украинцам в 2020 году примерно в 10 470 грн в месяц. Всего в прошлом году для этого выделили более 6,643 млрд грн, общее количество арестантов в Украине составляло 52 863 человека. Об этом сообщает APnews со ссылкой на информацию Министерства юстиции.



Годовая сумма для содержания одного заключенного достигала 125,6 тыс. грн. Это почти в три раза больше, чем в 2016 году.



Тогда из госбюджета на арестантов было выделено в два раза меньше – 3,07 млрд грн. При этом в тюрьмах сидели 69 997 человек. То есть в среднем на одного человека уходило более 43 тыс. грн в год, или 3650 грн в месяц.



Получается, траты на людей в тюрьмах растут ежегодно.



В 2021 году численность людей, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, сократилось до 49 720 человек в июле. Окончательных данных относительно выделенной из бюджета суммы на их содержание пока нет.



Издание отмечает, что на сегодня размер минимальной зарплаты в Украине составляет 6000 грн. А прожиточный минимум для трудоспособных украинцев – 2379 грн. Каждый заключенный получает более 10 тыс. грн в месяц от государства. Журналисты задаются вопросом, почему украинцы с минималкой на воле живут хуже, чем заключенные в тюрьмах.





