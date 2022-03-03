Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат материальную помощь
14:37 03 Март Киев, Украина
Каждый украинец, который в результате вторжения Российской Федерации в нашу страну лишился работы, получит по 6500 грн без всяких условий.
Об этом сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский
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“Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, упустивших возможность работать. Сейчас в результате, там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6500 грн без всяких условий. Специально подчеркиваю украинцев старшего возраста – несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий, проиндексированных пенсий, как это и должно быть согласно законодательству", – отметил президент.
С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%, добавил Зеленский.
"Деньги уже пошли в банки, все выплаты будут произведены полностью", - заверил он.
Президент также подчеркнул, что России придется компенсировать Украине нанесенный войной ущерб.
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