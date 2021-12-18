Украинцы подали 206 тысяч заявок на получение денег от государства

Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале рассказал о том, как движется регистрация украинцев для получения материальной помощи в связи с пандемией в Украине. По словам премьер-министра Украины в приложении уже зарегистрировано 206 тысяч заявок.

В Кабмине ранее были опубликованы требования для физлиц-предпринимателей и наемных работников, чтобы получить 8000 гривен единовременной помощи от государства.

Глава Кабмина уточнил, что предприниматели и наемные работники в тех регионах, которые были в «красной» зоне, но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно смогут отправить заявку на программу государственной помощи.