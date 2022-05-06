Украинцы ожидают ухудшения своего материального положения в течение года

22:04 06 августа Киев, Украина

Согласно данным Госстата, каждый второй украинец готовится к ухудшению своего материального положения в этом году и опасаются, оказаться за чертой бедности.

Как показали результаты исследования Госстата, 7,1% украинцев надеются на то, что их материальный статус в грядущие 12 месяцев станет лучше.



Однако, 44,3% респондентов уверены, что их материальное положение за это время наоборот ухудшится.



Между тем, 47,4% настроены, что в их жизни в финансовом плане ничего не изменится.



Кроме этого, только 6% опрошенных рассказали, что за последние 12 месяцев у них прибавилось денег, а вот 50,4% участвующих в опросе заявили о том, что их материальное положение существенно ухудшилось.