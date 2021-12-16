Украинцы ощущат удар по кошельку – в стране девальвация гривны

13:06 22 Июль Киев, Украина

По новым данным исходящим из комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики стало известно об новой экономической угрозе Украине. На рынке происходит девальвация гривны. Этот процесс происходит медленно, но достаточно уверено. А значит – украинцы скоро смогут ощутить удар по своим кошелькам.

Девальвация — рабочий инструмент для наполнения бюджета. Украинский бюджет во многом зависит от ПДВ на импорт. Таким образом, стоимость импортированных товаров в пересчете на национальную валюту станет выше, что приведет к большим налоговым отчислениям.

Со сменой главы Национального банка Украины на отечественном рынке начались валютные волнения и как итог, страна столкнулась с девальвацией гривны на уровне — 2,75 грн. Несмотря на то, что такие изменения могут прямо ударить по кошельку украинцев, в комитете Рады не видят реальных оснований для беспокойства.

«Ничего страшного в постепенной, медленной просадке гривны в рамках 10% я лично не вижу», — говорит источник.

Также ситуацию прокомментировал, и сам глава НБУ Кирилл Шевченко, отметив, что пока что национальный регулятор не видит причин вмешиваться в ситуацию.