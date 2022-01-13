Украинцы не удовлетворены работой тарифной комиссии НКРЭКУ

10:47 29 Апрель Киев, Украина

Как заявил в эфире телеканала «Украина24» глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, народ Украины не удовлетворен работой Национальной комиссии по государственному урегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а особенно много вопросов у населения вызывает работа тарифной комиссии. По мнению людей этот орган один из тех, кто не дорабатывает.

«У людей точно много вопросов к НКРЭКУ, но надо понимать, что законодательная база там не везде совершенна. Потому что когда была эта история с необоснованным завышением цен на распределение газа, то НКРЭКУ все время говорила, что у нас нет полномочий вводить временные администрации на облгазсбыты. То есть, там есть какие-то проблемы. Но есть и проблемы в том, что тарифной политикой надо заниматься более основательно, ведь в сознании людей один из тех, кто не дорабатывает, - это именно этот орган, к сожалению», - заявил Корниенко. Комментируя двукратный рост зарплат руководства НКРЭКУ, Корниенко отметил, что этим вопросом может заняться Государственная аудиторская служба, на которую возложены функции контроля использования бюджетных средств.

«Есть органы специальные, которые следят за тем, как государственные деньги тратятся - Госаудитслужба. Они сделают нам весь аудит, справедливо ли это все, справедливо ли это повышение, выполняют ли они свои задачи», - добавил Корниенко.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью «стимулировать высокоинтеллектуальный труд». Такие премии действующий состав комиссии выписывает каждые 3 месяца.

В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 тыс. грн в месяц. Согласно данным Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

28 апреля НКРЭКУ приняла решение о повышении фонда заработной платы на 2022 еще на 50 млн грн.