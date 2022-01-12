Украинцы накопили свыше 82 млрд грн долгов по ЖКХ

Украинцы в связи с кризисом продолжают копить долги по жилищно-коммунальным услугам. По подсчетам аналитиков, на начало марта цифра уже достигла 82,1 млрд гривен. Самые крупные долги у украинцев – за газ и воду, самые незначительные – за содержание дома и вывоз мусора.

Для сравнения: на начало 2020 года сумма долгов по коммунальным платежам составила почти 28 млрд грн, а на начало 2021-го – уже 31,5 млрд. Только за январь и февраль она увеличилась на 50 млрд – всему виной отопительный сезон и карантин, который во многом лишил людей привычных заработков.

Больше всего должников по коммуналке зафиксировано в трех областях – Донецкой, Одесской и Днепропетровской.