Украинцы начали гасить долги за ЖКУ

Согласно последним данным, опубликованным Министерством развития общин и территорий, украинцы начали уменьшать свои долги по коммунальным услугам. Однако здесь не учитываются колоссальные суммы долгов за газ и электроэнергию.

«Сейчас у нас актуальные данные такие – 28,7 млрд грн задолженность населения за ЖКУ без учета газа и электроэнергии. В начале года это было 30,5 млрд грн», – заявил глава ведомства.

Известно, что по состоянию на 1 сентября, уровень расчетов населения за потребленные услуги составил 102%. По словам министра, учитывая пандемию коронавируса — это очень большой показатель.

Напомним, что начисления за услуги ЖКХ (с учетом электроэнергии) только за август текущего года составили 8,1 млрд гривен. Если сравнить с июлем, то сумма стала больше почти на 4%. Между тем накапливаются и долги — часть граждан не оплачивает коммунальные платежи, причем многие делают это от нехватки средств в связи с карантином и его последствиями.

В стране сложилась странная ситуация: долги по услугам ЖКХ накапливаются, однако людей это не волнует, они продолжают жить с прежними привычками. О такой тенденции рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Так, он привел в пример жителей Парижа, которые предпочитают небольшие квартиры без центрального отопления, поскольку заранее думают, во сколько обойдется тепло в отопительном сезоне. Такая же ситуация и в Германии, Великобритании, Турции.