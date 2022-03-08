Украинцы могут снять наличные в АТБ, Сильпо, на АЗС и в аптеках - список

09:24 06 Март Киев, Украина

По данным пресс-службы НБУ, получить наличку можно также в супермаркетах, на АЗС и в аптеках.

Для того, чтобы снять наличные нужно сделать покупку и при внесении оплаты за нее попросить кассира выдать сумму наличными. При этом в зависимости от торговой точки, максимальная сумма снятия от 500 грн. до 6000 грн.

"Возможность выдавать наличные из касс торговых предприятий была и раньше. Но сейчас, во время войны, она может спасти чью-то жизнь. Как инкассаторам и банковским работникам, так и гражданам. Кроме того, это дает уверенность в свободном доступе к собственным средствам практически в любое время, что также очень важно во время военных действий", — объяснил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он объяснил, что такая услуга очень полезна, ведь теперь не нужно искать банкомат, а предприятиям, которые выдают наличные, не нужно задумываться о частой инкассации во время боевых действий. Также риску подвергаются работники, которые пополняют банкоматы.



Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может дополняться).



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