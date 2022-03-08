Украинцы могут снять наличные в АТБ, Сильпо, на АЗС и в аптеках - список

По данным пресс-службы НБУ, получить наличку можно также в супермаркетах, на АЗС и в аптеках.
Для того, чтобы снять наличные нужно сделать покупку и при внесении оплаты за нее попросить кассира выдать сумму наличными. При этом в зависимости от торговой точки, максимальная сумма снятия от 500 грн. до 6000 грн.
Он объяснил, что такая услуга очень полезна, ведь теперь не нужно искать банкомат, а предприятиям, которые выдают наличные, не нужно задумываться о частой инкассации во время боевых действий. Также риску подвергаются работники, которые пополняют банкоматы.
Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может дополняться).
Сеть супермаркетов, магазинов:
Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может дополняться).
Сеть супермаркетов, магазинов:
АТБ-маркет (6000 грн.);
/>Сильпо (6000грн.);
Фора (6000 грн.);
FOZZY (6000 грн.);
VARUS (6000грн.);
NOVUS (до 500 грн.);
ROSHEN (до 500 грн..);
ЛотОК (6000 грн.);
"Thrash!" (6000 грн.);
"Точка" (6000грн.);
Сім23 (до 2 000 грн.).
Линия магазинов EVA (до 2 000 грн.).
АЗС:
ОККО (6000 грн.);
Укрнафта (до 5000 грн.)
БРСМ-Нафта (до 500 грн.);
Сеть АЗК WOG (6000 грн.).
Аптеки:
Біла ромашка (6000 грн.);
Аптека Доброго Дня; Аптека АНЦ (6000грн.);
Аптека Копійка; Аптека 9·1·1 (6000 грн.);
«Аптека оптовых цен» «МедСервис» (6000 грн.).
/>Сильпо (6000грн.);
Фора (6000 грн.);
FOZZY (6000 грн.);
VARUS (6000грн.);
NOVUS (до 500 грн.);
ROSHEN (до 500 грн..);
ЛотОК (6000 грн.);
"Thrash!" (6000 грн.);
"Точка" (6000грн.);
Сім23 (до 2 000 грн.).
Линия магазинов EVA (до 2 000 грн.).
АЗС:
ОККО (6000 грн.);
Укрнафта (до 5000 грн.)
БРСМ-Нафта (до 500 грн.);
Сеть АЗК WOG (6000 грн.).
Аптеки:
Біла ромашка (6000 грн.);
Аптека Доброго Дня; Аптека АНЦ (6000грн.);
Аптека Копійка; Аптека 9·1·1 (6000 грн.);
«Аптека оптовых цен» «МедСервис» (6000 грн.).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии