Украинцы много пьют – данные Госстата

2020 год выдался нелегким в Украине, и эксперты зафиксировали значительное увеличение потребления алкоголя населением. Согласно предварительным данным украинцы за первый квартал «пропили» свыше 4 миллиардов гривен.

В первом квартале 2020 года украинцы потребили водки и ликеро-водочных изделий на 3,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 6 сентября, данные Государственной службы статистики.

Больше всего водки выпили жители Киева – на 970 млн грн. На втором месте – жители Днепропетровской области (429 млн. грн.), на третьем – жители Киевской области (365 млн грн).



Не особо отстают от лидеров рейтинга жители Львовской области (326 млн грн) и Одесской области (303 млн грн). В Госстате отмечают, что доля продаж водки отечественного производства через украинские торговые сети составляет 66,3%, еще 33,7% – приходится на импортный алкоголь.



Напоминаем, самое главное при употреблении алкоголя – грамотное дозирования, в противном случае спиртное наносит вред здоровью. А удаленный режим работы побуждает к употреблению алкоголя. Об этом сообщил медицинский директор Центрального института душевного здоровья в Мангейме Фальк Кифер.