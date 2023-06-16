Украинцы, которых советская власть преследовала по политическим мотивам, получат прибавку к пенсии

12:27 30 мая Киев, Украина





Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.



Документ на рассмотрение Рады вынесли еще в прошлом году. В пояснительной записке они отмечают, что обретение Украиной государственной независимости в 1991 году стало в первую очередь результатом деятельности борцов за ее независимость. Впрочем, только в 2015 году парламент принял закон о правовом статусе и чествования памяти борцов за украинскую независимость в ХХ веке, но и он не предусматривает надлежащей социальной защиты для них. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8032, предусматривающий надбавку к пенсии для политзаключенных СССР.Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.Документ на рассмотрение Рады вынесли еще в прошлом году. В пояснительной записке они отмечают, что обретение Украиной государственной независимости в 1991 году стало в первую очередь результатом деятельности борцов за ее независимость. Впрочем, только в 2015 году парламент принял закон о правовом статусе и чествования памяти борцов за украинскую независимость в ХХ веке, но и он не предусматривает надлежащей социальной защиты для них.

"Наибольшее несправедливое положение тех борцов за независимость, которые во времена коммунистического режима были лишены свободы. Во времена СССР, даже выйдя из мест лишения свободы, они часто не могли получить достойную работу и зарплату, и, как следствие, имеют низкие пенсии. В то же время пенсии их палачей – бывших судей, прокуроров, работников КГБ, МВД и т.п. значительно выше. Такое положение дел неприемлемо", – объясняют авторы.

Что касается количества тех, кого касается документ, то нардепы говорят, что "по ориентировочным оценкам их количество исчисляется десятками, максимум – несколькими сотнями".

"Это число, к сожалению, с каждым годом уменьшается", - добавляют парламентарии.

Прибавка к пенсии составит 4 200 гривен в месяц с последующей индексацией за особые заслуги перед Украиной.