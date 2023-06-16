Украинцы, которых советская власть преследовала по политическим мотивам, получат прибавку к пенсии

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8032, предусматривающий надбавку к пенсии для политзаключенных СССР.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.
Документ на рассмотрение Рады вынесли еще в прошлом году. В пояснительной записке они отмечают, что обретение Украиной государственной независимости в 1991 году стало в первую очередь результатом деятельности борцов за ее независимость. Впрочем, только в 2015 году парламент принял закон о правовом статусе и чествования памяти борцов за украинскую независимость в ХХ веке, но и он не предусматривает надлежащей социальной защиты для них.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.
Документ на рассмотрение Рады вынесли еще в прошлом году. В пояснительной записке они отмечают, что обретение Украиной государственной независимости в 1991 году стало в первую очередь результатом деятельности борцов за ее независимость. Впрочем, только в 2015 году парламент принял закон о правовом статусе и чествования памяти борцов за украинскую независимость в ХХ веке, но и он не предусматривает надлежащей социальной защиты для них.
Что касается количества тех, кого касается документ, то нардепы говорят, что "по ориентировочным оценкам их количество исчисляется десятками, максимум – несколькими сотнями".
Прибавка к пенсии составит 4 200 гривен в месяц с последующей индексацией за особые заслуги перед Украиной.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии