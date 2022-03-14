Украинцы имеют право на надбавку к пенсии - подробности

11:24 19 октября Киев, Украина

Украинцы на пенсии имеют право на надбавку в размере 1% от прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных за каждый проработанный сверх нормы год. Размер такой надбавки будет расти вместе с пересчетом ПМ.

Об этом рассказал юрист Александр Плахотник. В декабре надбавка за год дополнительного стажа увеличится с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-му - до 18,54 грн, а с декабря следующего года - до 19,34 грн.

На надбавку имеют право женщины, которые отработали более 30 лет и мужчины, имеющие 35 лет стажа. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию:

на 0,5% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство работников работают "в тени" или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения соответствии с Трудовым кодексом. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.

Юрист Александр Плахотник напоминает: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.