Украинцы должны за ЖКХ свыше 80 млн гривен

Долги за коммунальные услуги продолжают копиться. Одна из серьезнейших ситуаций в стране – накопление долгов населением из-за невозможности накопить средства. Наибольшие долги украинцы имеют за газ – свыше 30 млн гривен. Долги за отопление, горячую воду и холодную воду имеют меньшие объемы. Например, за холодную воду в Украине накопилось 6 млн гривен задолженности.

По мнению экспертов, это произошло из-за подорожания стоимости коммунальных услуг. Также на ситуацию повлиял новый подход правительства к назначению субсидий. Сейчас в среднем одно домохозяйство имеет долг более пять тысяч гривен.

Ранее большая часть украинцев заявила, что их семьи обеднели в течение последних двух лет. В частности, 54,4% опрошенных сообщили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. В то же время 11,3% опрошенных заявили, что их финансовое положение улучшилось, а 33,6% утверждали, что ничего не изменилось за этот период.