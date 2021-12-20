Украинцы должны за ЖКХ 81 млрд гривен

Государственная служба статистики подсчитала долги украинцев за коммунальные услуги. Цифры выросли уже до 81 млрд гривен. Данные показаны к концу января 2021 года и свидетельствуют об увеличении долгов на 7,4 млрд гривен.

За что задолжали украинцы:

за поставку и распределение природного газа — 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн в месяц);

поставку тепловой энергии и горячей воды — 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн);

поставку и распределение электрической энергии — 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн);

централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,9 млрд грн (+200 млн грн);

управление многоквартирным домом — 5,3 млрд грн (+200 млн грн);

предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн (без изменений).

Сколько украинцы уплатили за коммуналку в январе:

в январе 2021 года население страны уплатило за ЖКУ 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.

Также отмечается, что в январе с населением было заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммуналку на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 17,3 млн грн.