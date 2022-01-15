Украинцы должны содержать родителей – о законопроекте

Дефицит Пенсионного фонда Украины - уже не новости для украинской экономики. В целом ПФУ сейчас отчитывается по размеру дефицита: 7,5 млрд гривен на первый квартал текущего года. При этом доход ведомства составил 116,6 млрд гривен, а расходы - свыше 124 млрд гривен.

В идеале деньги в Пенсионный фонд платят работающие граждане: за счет выплачиваемого ими единого социального взноса (ЕСВ) мы содержим своих пенсионеров. Однако в первом квартале 2021 года доход от ЕСВ составил 66,2 млрд грн, или на 3,3 млрд меньше ожидаемого.

За этими цифрами стоит очевидный вывод: солидарная пенсионная система давно терпит крах. Впрочем, это ни для кого не новость: еще в 2004 году в Украине был принят Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Согласно ему пенсионная система Украины должна состоять из трех уровней. Первый — старая добрая солидарная система, когда работающие содержат пенсионеров за счет ЕСВ. Эта система, как видим, работает паршивенько. Тому есть две основные причины. Первая — «черная» экономика, зарплаты «в конвертах», с которых никто никому никакой ЕСВ не платит. Вторая причина — демографическая: нация стареет, и скоро одному работающему придется содержать несколько пенсионеров.

Предлагаемый министерством законопроект «О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами» уже выносился на обсуждение в октябре-ноябре прошлого года, и вот теперь, в апреле, его снова выложили на министерском сайте все с той же целью — обсудить.

В принципе в Семейном кодексе Украины есть статья 202, в которой сказано, что совершеннолетние дети должны содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи. Есть два обязательных основания для алиментов: нетрудоспособность и то, что родителю помощь необходима. Алименты могут быть назначены в твердой сумме или как часть заработка, но в каждом конкретном случае это решает суд.

Главный посыл: дети обязаны компенсировать затраты государства, если родитель окажется в государственном доме призрения. Кроме того, любые виды социальных услуг, оказываемых старикам, тоже должны оплачивать дети.

А гарантией станет… наследство: если наследники не оплатят содержание своих стариков, государственное учреждение сможет обратиться в суд, чтобы вычесть из наследства сумму, потраченную за три года на содержание пожилого человека: «Наследники обязаны возместить разумные расходы, которые были сделаны одним из них или другим лицом (физическим или юридическим), на содержание, уход, лечение и погребение (в случае его организации и обеспечения такими лицами) наследодателя».