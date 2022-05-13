Украинцы без официального трудоустройства получат шанс на пенсию

Минсоцполитики разработало законопроект, который позволит украинцам, получающим зарплату в конверте и без необходимого трудового стажа, претендовать на пенсию.
Об этом заявила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.
По словам Лазебной, полмиллиона украинцев могут остаться вообще без пенсий так как украинцы, работающие без оформления, не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие на данный момент нормы законодательства.
Также, по ее словам, могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости.
Как отметила Лазебная, на данный момент Министерство социальной политики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте.
Об этом заявила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.
По словам Лазебной, полмиллиона украинцев могут остаться вообще без пенсий так как украинцы, работающие без оформления, не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие на данный момент нормы законодательства.
Также, по ее словам, могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости.
Как отметила Лазебная, на данный момент Министерство социальной политики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте.
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