Украинцы активно берут кредиты в банках

Топ-менеджеры украинских банков рассказывают о том, что замечен рост интереса к кредитам среди украинцев. Так, Национальный банк Украины провел опрос, который показал, что население активно пользуется возможностью взять кредиты в банках.

Как свидетельствует «Опрос об условиях кредитования» НБУ за второй квартал текущего года, банки оптимистично оценили перспективы возобновления кредитования в конце первого квартала года, несмотря на угрозу усиления карантина. Отмечается, что уровень ожиданий прироста кредитного портфеля физлиц оказался самым высоким за весь период наблюдений с 2015 года.

По результатам опроса, в следующие 12 месяцев 78% опрошенных банков ожидали роста корпоративных займов, 82% — увеличения кредитов населению.

Некоторые крупные банки указали на существенный рост спроса на ипотеку, его прирост банки оценили самым высоким за время наблюдений. Среди факторов, способствующих усилению спроса — уменьшение процентных ставок, улучшение перспектив развития рынка недвижимости и потребительских настроений, считают они.

Как отмечается в отчете, в следующем квартале респонденты ожидают дальнейшего роста спроса на ипотечные кредиты.

НБУ провел опрос 19 марта-9 апреля среди кредитных менеджеров 23 банков.